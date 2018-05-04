Глава Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) в интервью New York Times сказал что при нападении на Сергея и Юлию Скрипалей было применено от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества типа «Новичок». Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Ахмет Узюмджю сказал, что такая большая доза говорит о том, что вещество почти наверняка было произведено в военных целях, а не для проведения научных исследований.

«Для исследовательских работ вам может понадобиться 5-10 граммов вещества, но, судя по всему, в Солсбери было использовано гораздо больше. Мне сказали, что речь идет о 50 или даже 100 граммах», - сказал Узюмджю.

Узюмджю сообщил, что уже предпринял меры с тем, чтобы «Новичок» был добавлен в список различных видов химического оружия, которые отслеживает ОЗХО.

Теперь все страны, подписавшие Конвенцию по химическому оружию, в том числе Россия, США и Великобритания, должны объявить, есть ли в их запасах более 5 или 10 граммов «Новичка», необходимых для научно-исследовательских работ и создания противоядия.

По словам главы ОЗХО, эксперты организации собрали пробы «Новичка» с ручки входной двери дома Скрипаля, скамейки, на которой нашли экс-полковника ГРУ и его дочь, и в ряде других мест.

Вещество оказалось чрезвычайно стойким, и на него не действуют изменения в погоде, сказал глава организации. Именно поэтому, несмотря на прошедшее с момента отравления время, экспертам удалось обнаружить образцы этого нервно-паралитического вещества.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

Английский суд разрешил взять пробы крови у пострадавших и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

12 апреля эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы британской стороны относительно типа химического вещества, использованного для отравления Скрипалей.