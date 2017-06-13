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Президент Петр Порошенко присвоил посмертно звание Герой Украины Михаилу Жизневскому - белорусу, который погиб во время Революции Достоинства и вручил Звезду Героя Украины его родителям - Михаилу Петровичу и Нине Васильевне, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Он положил свою жизнь за нашу и вашу свободу», - сказал Порошенко и напомнил события Революции Достоинства, когда погиб Михаил и тысячи украинцев пришли прощаться с белорусом, который боролся за свободу Украины.

«Для нас Михаил - не иностранец, для нас Михаил - украинец в душе», - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, ныне звание Герой Украины имеет чрезвычайно высокий статус, эту награду присваивают исключительно за заслуги на фронте в защите территориальной целостности и независимости Украинского государства.

«Горжусь, что сегодня к славной когорте украинцев, которые носят звание Герой Украины присоединился ваш сын - великий белорус и великий украинец», - подчеркнул Порошенко. Он поблагодарил от имени украинского народа родителей Михаила Жизневского за твердую позицию и твердое понимание, и выдержку в таких сложных условиях.

Президент отметил, что с самого начала, когда он пообещал родителям сделать все от него зависящее для достойного чествования памяти их погибшего сына, и до сегодняшнего дня - он свое обещание выполнил.

«Мы делаем все необходимое от нас, чтобы наша страна сохранила свободу и свободу, демократию и развивалась, и гибель Героев Небесной Сотни не была бесполезной», - сказал Президент.

Президент сообщил, чтобы выполнить это обещание, им были инициированы изменения в законодательство, которые были поддержаны Верховной Радой и позволили впервые в истории нашей страны присвоить высшую награду Украины иностранцу - белорусу, который боролся за свободу Украины.

Отец Михаила поблагодарил Президента за поддержку их семьи. «Большое спасибо за поддержку нашей семьи, за моральную и материальную помощь, за то, что вы не забываете нашу семью. Мы будем помнить о вашей помощи, что вы держите слово», - сказал отец Героя.

«За это - за нашу свободу, за свободу Украины погиб наш сын», - добавил он.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада разрешила посмертно присваивать звание Героя Украины иностранцам, которые награждены орденом Героя Небесной Сотни.

3 мая Порошенко подписал данный закон. 
ForUm

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