Госкомтелерадио инициирует перед Кабинетом Министров Украины применение экономических санкций к юридическим лицам Российской Федерации, которые систематически производят и распространяют издания антиукраинского содержания.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«В течение 2015-2018 гг. Госкомтелерадио осуществляет постоянный мониторинг сферы книгораспространения с целью выявления печатной продукции, содержание которой противоречит украинскому законодательству. По результатам мониторинга составлен перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека», - говорится в нем.

В перечень, который обнародован на официальном сайте Госкомтелерадио, внесены 172 издания, выпущенные 35 издательствами.

«Среди других четко выделяются издательства, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер. Это, в частности, такие российские издательства, как «Алгоритм», «Книжный мир», «Центрполиграф», «Эксмо», «АСТ», «Вече» и другие» - отмечают в агентстве.

Кроме того, мониторингом обнаружено значительное количество веб-сайтов, которые предлагают к продаже вышеуказанную литературу в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность прочтения этих книг в режиме онлайн.

«С целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины и в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О санкциях» Госкомтелерадио предлагает вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам РФ, продуцирующим и распространяющим на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания», - резюмировали в Госкомтелерадио.