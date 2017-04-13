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Верховная Рада разрешила посмертно присваивать звание Героя Украины иностранцам, которые награждены орденом Героя Небесной Сотни, сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующий законопроект №6174 о внесении изменения в раздел V «Заключительные положения» закона Украины «О государственных наградах Украины» о присвоении звания Герой Украины проголосовали 235 народных депутатов.

Законом дополнен раздел V «Заключительные положения» закона Украины «О государственных наградах Украины» пунктом, согласно которому «звание Герой Украины может быть присвоено, в виде исключения, посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014)».
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