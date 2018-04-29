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Правящая в Армении Республиканская партия, лидером которой является бывший президент республики и экс-премьер Серж Саргсян, не станет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства. Об этом заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов, сообщает Интерфакс.

«Состоялась встреча с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном. В повестке встречи был один вопрос – внутриполитическая ситуация и позиция по выборам премьер-министра», - сказал журналистам Шармазанов.

«Республиканская партия решила не выдвигать кандидата на пост премьера Армении. Мы обсудим всех кандидатов, которые будут выдвинуты, и до голосования 1 мая примем решение. Изменилась политическая ситуация, сегодня в Армении внутриполитический кризис», - сказал он.

По словам Шармазанова, партия руководствуется исключительно интересами государства.

«Это осознанное решение. Когда будут выдвинуты все кандидаты, мы примем решение на основе наших обсуждений. У нас есть время до 18:00 30 апреля. На данный момент мы не знаем, есть ли другие кандидаты на пост премьера, кроме Никола Пашиняна (лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк», - ред.)», - отметил вице-спикер парламента Армении.

Назначенный в апреле премьером бывший президент Армении Серж Саргсян 23 апреля подал в отставку под давлением массовых уличных протестов, продолжавшихся 11 дней.

25 апреля протесты возобновились после того, как запланированная на этот день встреча лидера оппозиции Никола Пашиняна с и. о. премьер-министра Кареном Карапетяном сорвалась.

На фоне роста давления со стороны протестующих во главе с Пашиняном властная Республиканская партия Армении поздно вечером 25 апреля заявила, что готова обсудить «любые вопросы» с лидером оппозиции. Таким образом, партия отказалась от прежней позиции о невозможности переговоров на условиях Пашиняна.

1 мая будет созвано специальное заседание парламента для избрания нового премьер-министра.

 
ForUm

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