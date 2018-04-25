Сторонники движения, возглавляемого оппозиционным лидером Николом Пашиняном, сегодня возобновили акции гражданского неповиновения после того, как накануне стало известно, что запланированные на сегодня переговоры между Пашиняном и представителями нынешней власти не состоятся, сообщает Радио Азатутюн.

Ранее Пашинян призвал сторонников собраться на площади Республики в Ереване для того, чтобы закрепить победу «бархатной народной революции».

Партия «Наследие» заявляет, что «наши граждане изначально боролись не только против Сержа Саргсяна, но и против нынешней власти и системы».

«Мы еще раз подтверждаем, что как мы были у истоков движения, так и будем продолжать участвовать в борьбе до тех пор, пока власть не будет полностью возвращена народу. Мы призываем всех членов партии и сторонников продолжать борьбу и активно содействовать акциям мирного неповиновения наших граждан для того, чтобы довести начатое дело до справедливого завершения», - говорится в заявлении партии «Наследие».

Напомним, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.