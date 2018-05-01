За первые сутки операции Объединенных сил зафиксировано 44 обстрела украинских позиций, сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Противник, не соблюдая международные соглашения, 6 раз открывал огонь из 120 и 82-миллиметровых минометов и вел огонь из стрелкового оружия.

В пресс-центре подчеркнули, что 3 военнослужащего получили ранения. Раненым оказана квалифицированная медицинская помощь и они были эвакуированы в госпиталь. Их жизни ничего не угрожает.

Украинские подразделения на передовых позициях на обстрелы российско-оккупационных войск при необходимости отвечали огнем, без нарушений Минских договоренностей.

Ночь текущих суток была относительно спокойной. Противник пять раз обстреливал наши позиции. По данным разведки, противник за сутки понес потери – 5 раненых.

Напомним, 30 апреля на Донбассе официально завершилась антитеррористическая операция, а вместо нее началась операция Объединенных сил.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса.

С объявлением начала проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей будет действовать особый порядок.

Командование ООС также определило зону безопасности, прилегающую к району боевых действий.