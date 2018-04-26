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Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ара Баблоян заявляет, что 1 мая будет созвано специальное заседание парламента для избрания нового премьер-министра. Об этом сообщает Радио Свобода.

Назначенный в апреле премьером бывший президент Армении Серж Саргсян 23 апреля подал в отставку под давлением массовых уличных протестов, продолжавшихся 11 дней.

25 апреля протесты возобновились после того, как запланированная на этот день встреча лидера оппозиции Никола Пашиняна с и. о. премьер-министра Кареном Карапетяном сорвалась.

На фоне роста давления со стороны протестующих во главе с Пашиняном властная Республиканская партия Армении поздно вечером 25 апреля заявила, что готова обсудить «любые вопросы» с лидером оппозиции. Таким образом, партия отказалась от прежней позиции о невозможности переговоров на условиях Пашиняна.

 
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