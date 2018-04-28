Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возразил, что Будапешт мог проводить свою политику в отношении Украины «по заказу россиян».

«Мы с возмущением решительно отвергаем кампанию лжи, которую запустили украинские политики, что якобы на политику Венгрии в отношении Украины может быть какое-то российское влияние», - заявил в Брюсселе министр Сийярто, передает Радио Свобода.

Он утверждает, что венгерское правительство в своих действиях руководствуется намерением добиться того, чтобы Киев как можно быстрее отказался от законов, которые «дискриминируют права 150 тысяч закарпатских венгров».

Сийярто отметил, что Венгрия ожидает большего проявления солидарности со стороны НАТО. Он считает, что альянс практически «делает украинцам поблажку» из-за их геополитической позиции.

Министр отметил, что проведение саммитов Украина-НАТО зависит не от венгров, а «исключительно от украинцев».

Как сообщал ForUm, Венгрия уже в третий раз заблокировалапроведение комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

12 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя запланированное на 14-15 февраля заседание НАТО на уровне министров обороны, заявил, что его страна и дальше ветирует участие Украины в этом мероприятии и что поэтому генеральный секретарь этой организации уже сообщил участникам о невозможности проведения такой встречи.

20 марта Сиярто заявил о намерении заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, что состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона о языке образования, государственном, вызвала критику в некоторых кругах в Украине и за рубежом. В частности, официальный Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Венгрия одновременно заявляет, что готова к консультациям, но не может согласиться с ситуацией, когда «закон значительно сократил права нацменьшинств» и будет прибегать к дальнейшим дипломатическим шагам, пока закарпатские венгры не покажут, что ситуация решилась. Киев эти обвинения отвергает.