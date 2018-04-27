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Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало фрагменты рассекреченных видеозаписей, сделанных в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий в рамках расследования фактов коррупции в сфере миграционной политики. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

 

 

По результатам этих действий 24 апреля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области на получении неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл.

Как сообщал ForUm, 24 апреля детективы НАБУ разоблачили должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области на получении им неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Чиновник арестован на два месяца. 

Это является продолжением дела бывшего первого зампредседателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, отметил глава НАБУ Артем Сытник.
ForUm

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