Соломенский суд избрал меру пресечения задержанному сотруднику СБУ Александру Карамушко в виде ареста сроком на 2 месяца. Об этом сообщила следственный судья Соломенского районного суда в городе Киеве Людмила Кизюн, передает РБК-Украина.

«Суд постановил ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Александру Карамушко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 700 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 миллион 233 тысячи гривен. Срок содержания подозреваемого под стражей считать с 24 апреля 2018 года», - заявила Кизюн.

Как сообщал ForUm, 24 апреля детективы НАБУ разоблачили должностное лицо одного из межрайотделов Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области на получении им неправомерной выгоды в размере 47,5 тыс. долл. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Это является продолжением дела бывшего первого зампредседателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, отметил глава НАБУ Артем Сытник.