Ученые выяснили, что через несколько десятков лет большая часть низко лежащих атоллов мира может стать необитаемой из-за изменений климата и недостатка пресной воды. В их числе окажутся Мальдивы, Сейшельские острова и частично Гавайи. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Science Advances,.

Исследователи изучили климатические процессы, влияющие на территорию Маршалловых Островов. В состав этого небольшого государства в Микронезии входят 29 атоллов (коралловые острова, окружающие лагуну), и там уже заметны признаки климатических изменений. Ученые считают, что похожие процессы угрожают всем коралловым островам — без крова могут остаться сотни тысяч их жителей.

По прогнозам ученых, основным источником риска являются наводнения, которые с годами будут происходить чаще и могут стать мощнее. Они нанесут вред инфраструктуре островов: зданиям, дорогам, транспорту. Наводнения угрожают и источникам пресной воды, водоносным горизонтам (аквиферам). Из-за наводнений в водоносный горизонт может попасть соленая вода, и такая смесь будет непригодной для питья и приготовления пищи. Дождь может нейтрализовать небольшое количество соленой воды, но, по оценкам исследователей, прогнозируемого уровня дождей окажется недостаточно.

Ученые считают, что результаты их работы помогут оценить опасность, угрожающую островам, и заранее спланировать защитные меры.