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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело о возможных недостоверных сведениях в декларации экс-председателя Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева от 15 июня, сообщает LIGA.net.

В марте НАБУ вынесло постановление о закрытии уголовного производства от 18 августа прошлого года в связи с отсутствием в действиях бывшей главы НБУ уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

В ходе досудебного расследования детективы НАБУ получили доступ к документам авиакомпании Международные авиалинии Украины и Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Выяснилось, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. грн, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. «Это не создает объективной стороны уголовного правонарушения», - подчеркивает суд.

 
ForUm

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