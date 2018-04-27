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Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ряд IP-адресов, принадлежащих крупнейшим российским интернет-компаниям — «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам». Кроме того, в реестре оказались IP-адреса, принадлежащие Facebook, Twitter, Yahoo и Liveinternet.

На блокировку IP-адресов этих компаний обратил внимание телеграм-канал RKNShowtime, который следит за пополнением реестра запрещенных сайтов, сообщает «Медуза».

Как следует из копии выгрузки реестра, опубликованной автором канала, под блокировку попал один из IP-адресов «ВКонтакте» — 87.240.129.133. На сайте Роскомнадзора говорится, что такой адрес действительно был внесен в список для блокировки, доступ к нему ограничивается.

В реестре также оказались один IP-адрес «Одноклассников» и пять адресов «Яндекса»: сервисы, проверяющие принадлежность IP-адресов организациям, указывают, что они относятся к Yandex Enterprise Network. Кроме того, Роскомнадзор внес в список для блокировки один IP-адрес, принадлежащий MSK-IX — крупнейшей в России точке обмена трафиком, расположенной в Москве. По этому адресу находится сервис синхронизации времени.

Все эти адреса на сайте Роскомнадзора также помечены как заблокированные.

В пресс-службе «ВКонтакте» «Медузе» сообщили: «Мы постоянно следим за доступностью наших ресурсов и принимаем необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа». Были ли проблемы с доступом к сайту, в пресс-службе не уточнили. Получить оперативный комментарий пресс-службы «Яндекса» «Медузе» не удалось.

Сервис Downdetector, отслеживающий жалобы пользователей на работу крупных сервисов, зафиксировал небольшой всплеск сообщений о недоступности «ВКонтакте» после полуночи 27 апреля. 

Около 2:00 в ночь на 27 апреля адреса крупнейших интернет-компаний убрали из реестра. Они пробыли в нем два часа. Успели ли провайдеры начать блокировку — неизвестно.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

С 16 апреля Роскомнадзор блокирует в России Telegram. Под блокировку попали около 18 миллионов IP-адресов, связанных с Amazon, Google и другими мировыми компаниями. Из-за действий Роскомнадзора в работе популярных приложений и интернет-сервисов произошли сбои.
ForUm

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