Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о противодействии гибридной войне. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Ассамблея сослалась на действия России против Украины и призвала противодействовать всем проявлениям гибридной войны, в том числе ликвидировать юридические пробелы и координировать усилия в противодействии этому новому явлению», – отметил он.

Арьев отметил, что это уже вторая за неделю резолюция, направленная на борьбу с информационными атаками источников гибридных войн, главным из которых является Россия. «В ней, кроме обеспокоенности, вполне конкретные обращения. Призывать Москву к чему-либо - бесполезно. Надо объединять усилия здоровой части мира для лечения от информационной инфекции российского производства», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, в котором признала оккупацию ОРДЛО Российской Федерацией.