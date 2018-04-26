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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сформировал новое правительство и скоро его представит. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на венгерские СМИ Figyelo и ATV.

Ряд высокопоставленных лиц останутся на своих позициях, в том числе министр иностранных дел Питер Сийярто, министр экономики Михали Варга и министр внутренних дел Пинтер Шардор.

В то же время Иштван Симичко покинет пост министра обороны, а вместо него намерены назначить человека с военным званием.

Отмечают, что глава Крестьянско-демократической народной партии Жолт Семен станет заместителем премьер-министра, отвечающим за национальную политику.

Напомним, правящая в Венгрии партия «Фидес», возглавляемая премьер-министром страны Виктором Орбаном с большим отрывом победила на парламентских выборах, и будет переизбрана на третий срок.
ForUm

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