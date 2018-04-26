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За прошедшие сутки боевики совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, продолжая применять запрещенное вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вследствие вражеского огня 8 украинских защитников получили ранения. Еще 3 военнослужащих – получили боевое травмирование», - говорится в сводке.

На луганском направлении из реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружения танка агрессор обстрелял укрепления вблизи Новолуганского. Также 152 мм артиллерию и 82 мм минометы противник применил вблизи Светлодарска, 122 мм артиллерийские системы, 120 и 82 мм минометы и вооружения БМП – под Луганским и Новгородским, 122 мм артиллерию – в районе Зайцево, а 120 и 82 мм минометы – неподалеку Троицкого. Кроме этого, по позициям у Новозвановки огонь велся из 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Новоселовкой – из танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения БМП, а также из стрелкового оружия – в районе Малинового.

На донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов обстреляны защитники Верхнеторецкого, шахты «Бутовка», Водяного и Гнутово. Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по позициям у Авдеевки, из вооружения БМП – под Талаковкой, Богдановкой и вблизи Шахты «Бутовка», из гранатометов – около Каменки, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя, Гнутово, Славного, Красногоровки, Невельского, Верхнеторецкого и Песок, а из стрелкового оружия – по защитникам Широкино, Лебединского, Гнутово и Пищевика. Кроме этого, в районе Талаковки и Гнутово враг применил противотанковый ракетный комплекс.
ForUm

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