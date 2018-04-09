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Правящая в Венгрии партия «Фидес», возглавляемая премьер-министром страны Виктором Орбаном с большим отрывом побеждает на парламентских выборах, и будет переизбрана на третий срок, сообщает Укринформ.

Так, согласно данным Национального избирательного бюро, после подсчета 93% голосов, партия Орбана «Фидес» получает 133 места в парламенте, который в целом состоит из 199 депутатов. На втором месте – ультраправая партия Йоббик (26 мест). Третье место занимает «Социалистическая партия Венгрии» (20 мест).

Меньше всего голосов избирателей получают две левые партии: «Демократическая коалиция» и «Политика может быть другой» - у них восемь и девять мест соответственно.

Парламентские выборы в Венгрии собрали рекордную явку с 2002 года. Проголосовали свыше 53,6% избирателей.

 
ForUm

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