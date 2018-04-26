Вооруженные силы Украины заняли 8 место из 33 среди армий Европы по версии Global Firepower. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
«По версии Global Firepower украинская армия – сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран-не членов НАТО. Гордимся нашими военными!» - написал Порошенко в Facebook.
При определении места страны в рейтинге учитываются более 50 факторов.
Напомним, в прошлом году международная компания Global Firepower, ежегодно составляющая рейтинг лучших армий мира, поместила Украину на 30 место (между Швецией и Мьянмой).
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