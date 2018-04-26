По состоянию на 1 апреля 2018 года с начала боевых действий на Донбассе 554 бойца совершили самоубийство, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли.

При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство (официальная статистика Едрей состоянию на 01.04.2018)», - написал он в Facebook.

При этом, по словам Матиоса, в текущем году госбюджетом Украины на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников АТО и их обеспечение санаторно-курортным лечением предусмотрено 109 млн грн,

«Однако военные прокуроры установили, что централизованные мероприятия по психологической реабилитации участников АТО в Украине в 2018 году не осуществляются вообще, поскольку Министерство социальной политики Украины до настоящего времени то ли не смогло, то ли не захотело принять ряд нормативных документов, без которых заключить договоры о предоставлении услуг по реабилитации участников АТО просто невозможно», - возмутился военный прокурор

Кроме того, из-за объективного отсутствия достаточного количества специалистов-психологов с практическим опытом (их чуть больше 300, катастрофически мало на всех военных государства) в воинских частях подход к психологической реабилитации по объективным причинам остается вынужденно формальным.

«И хотя Министерство обороны Украины эту проблему из всех возможных сил пытается решить и привлекает к сотрудничеству специализированные волонтерские организации (которых не много), то другие военные формирования полагаются только на Минсоцполитики», - отметил Матиос.

«Вот и получается, что деньги на государственных счетах лежат, а услуги по психологической реабилитации посттравматического расстройства военных и демобилизованных предоставляются исключительно по инициативе органов местного самоуправления, волонтерских организаций или во время пребывания военнослужащих на стационарном лечении в госпиталях», - подчеркнул он.

При этом военный прокурор отметил, что инструментов принуждения сдвинуть бюрократию для защиты военных от последствий войны в государстве, кроме гневных писем в министерства или через соцсети, не осталось.

Как сообщал ForUm, народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко», председатель Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что более тысячи человек в Украине, которые принимали участие в АТО, покончили с собой.

Уполномоченный Президента Украины по делам ветеранов Вадим Свириденко заявил, что точной статистики на сегодняшний день нет.