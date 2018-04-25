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Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (ВРФД) заявила, что выходит из коалиции с руководящей Республиканской партией. «Учитывая сложившуюся ситуацию, заявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции», - сообщила политическая сила в среду, 25 апреля, передает DW.

«Сейчас же Национальное собрание (армянский парламент, - Ред.) должно избрать премьер-министра, который пользуется доверием народа», - цитирует агентство Интерфакс. Партия настаивает, что кризис в стране не должен длиться долго. Там считают, что сформированное новым премьером правительство должно разработать программу для разрядки внутриполитической напряженности и подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов с гарантией демократических условий.

После выхода «Дашнакцутюн» из коалиции в Республиканской партии остается большинство в парламенте – у нее 58 мандатов в 105-местных Национальном собрании. Для избрания премьер-министра нужно 53 голоса. «Дашнакцутюн» имеет несколько министерских портфелей в нынешнем армянском правительстве.

Между тем в среду парламентская фракция оппозиционной политической силы «Элк» выдвинула кандидатом в премьер-министры своего руководителя и лидера протестного движения Николу Пашиняна. В стране в среду продолжаются многотысячные антиправительственные акции протеста.

Напомним, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.

 
ForUm

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