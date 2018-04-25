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На сегодняшний день нет точной статистики, сколько ветеранов боевых действий на востоке Украины совершили самоубийство. Об этом заявил уполномоченный Президента Украины по делам ветеранов Вадим Свириденко, сообщает Радио Свобода.

«Мы не можем этого количества выяснить, так как многие суициды, совершенные на сегодняшний день, являются официальным данным и касаются действующих военных. Но есть ребята, которые демобилизовались и на сегодняшний день находятся по домам, и в случае (их самоубийства), кто фиксирует эти случаи – мы не знаем. Мне бы хотелось, чтобы таких случаев было на самом деле не так много», - отметил Свириденко.

По его словам, уменьшить количество депрессивных состояний и суицидов среди ветеранов боевых действий должна была бы специальная реабилитационная служба, или центр психологической реабилитации, о создании которого говорят эксперты.

По словам Свириденко, Президент Украины поддерживает создание такого центра.

Напомним, ранее народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко», председатель Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил, что более тысячи человек в Украине, которые принимали участие в АТО, покончили с собой.
ForUm

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