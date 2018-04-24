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Более тысячи человек в Украине, которые принимали участие в АТО, покончили с собой.

Об этом сказал народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко», председатель Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков в ходе конференции «VETS Мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни», сообщает Укринформ.

«В Украине уже более тысячи человек, которые воевали в АТО и закончили суицидом. Эта война в корне отличается от войны, которая была в Афганистане. Я имею в виду как следствие. В Афганистане была война, на которой применяли стрелковое оружие. На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии», - рассказал Третьяков.

Он также сообщил, что на 2 апреля 2018 количество участников АТО составляет 329,  5 тысяч человек.

«К сожалению, это количество не будет уменьшаться», - добавил депутат.

Кроме того, сказал он, в Украине сегодня более 1,6 млн ветеранов, что составляет 4% от всего населения Украины.
ForUm

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