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По мнению американских правоохранительных органов и разведывательных служб, среди десятков российских дипломатов, высланных из США в прошлом месяце, возможно, были шпионы, которые отслеживали переселившихся в США российских перебежчиков и их семьи. Об этом сообщает CNN, передает 112 Украина.

«По крайней мере в одном случае российские шпионы следили за участником программы ЦРУ, предоставляющей новые удостоверения личности для защиты переселившихся в США россиян. Этот эпизод вызвал подозрение у американской разведки, что россияне готовились к нападению на русских эмигрантов в США, обозначенных Кремлем как предатели или враги», - говорится в сообщении.

ЦРУ и Белый дом отказались комментировать эту информацию. 

Также на запрос не ответило и Посольство России в США.

В конце марта официальный Вашингтон принял решение о высылке по крайней мере 60 российских чиновников, которые работают с дипломатическими паспортами в США, а также закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле, штат Вашингтон.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.  

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

 
ForUm

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