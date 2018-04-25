также в разделеОбщество
Международные эксперты признали НАБУ политически независимым 9
Определен суд, который займется делом главы Госаудита 11
Князев объявил набор в патрульную полицию Крыма 31
Суд снова снял арест с имущества сына Авакова 16
Кабмин утвердил госпрограмму повышения безопасности на дорогах 17
Украина запретила ввоз российской детской книги «Как жили на Руси» 16
НАБУ расследует «схемы Пашинского» в оборонной сфере 60
Во Львове уволили учительницу, поздравившую с днем рождения Гитлера 55
Нацбанк посвятил монету Крыму 16
Игорю Калетнику и не снилось: На Волынской таможне Украины - новая коррупционная история 164
Сытник не знает, чем закончится расследование против Омеляна 15
Порошенко поручил начать серийное производство ракет для «Ольхи» 72
Сытник не видит конкретных фактов в «пленках Онищенко» 19
Белорусские спецслужбы пытались завербовать жителя Черниговщины 21
Херсонский суд арестовал доверенное лицо Путина 39
Сытник анонсировал дела в отношении нардепов и членов Кабмина 45
Сытник: Задержание на взятке сбушника – продолжение дела Пимаховой 38
ПАСЕ наградила Ивано-Франковск за продвижение европейских идеалов 24

Зарубежные военные выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении украинского ракетного комплекса «Ольха». Об этом заявил секретарь Совет национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, военные атташе из 7 стран, которые присутствовали на испытаниях, выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия.

«Несмотря на большую заинтересованность наших иностранных партнеров, приоритетом для нас является обеспечение ракетными комплексами наших Вооруженных сил», – подчеркнул Турчинов.

Напомним, 25 апреля завершились государственные испытания ракетного комплекса «Ольха».

Президент Петр Порошенко поставил задачу начать в 2018 году серийное производство ракет для комплекса. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

115
Теги