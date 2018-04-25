Зарубежные военные выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении украинского ракетного комплекса «Ольха». Об этом заявил секретарь Совет национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, военные атташе из 7 стран, которые присутствовали на испытаниях, выразили заинтересованность в проведении переговоров о приобретении нового мощного украинского оружия.

«Несмотря на большую заинтересованность наших иностранных партнеров, приоритетом для нас является обеспечение ракетными комплексами наших Вооруженных сил», – подчеркнул Турчинов.

Напомним, 25 апреля завершились государственные испытания ракетного комплекса «Ольха».

Президент Петр Порошенко поставил задачу начать в 2018 году серийное производство ракет для комплекса.