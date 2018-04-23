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Президент Армении Армен Саргсян подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщается на сайте  главы республики.

«Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства», - говорится в документе.

Как сообщал ForUm, 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. Решение появилось на фоне массовых протестов против его назначения главой правительства.

Исполняющим обязанности главы правительства Армении стал первый вице-премьер-министр страны Карен Карапетян.  

Накануне на многотысячном митинге оппозиции его участники решили проводить мирные акции гражданского неповиновения ежедневно, а каждый вечер собираться на площади Республики независимо от того, сколько людей задержит полиция. По официальным данным, 22 апреля в Ереване задержали более 200 человек. В результате столкновений демонстрантов с полицией в больницу доставили 15 человек.

Протесты начались незадолго до назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Перед окончанием полномочий Саргсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.
ForUm

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