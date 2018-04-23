Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал первый вице-премьер страны Карен Карапетян. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, передает Armeniasputnik.

Ранее Карапетян был назначен на пост первого вице-премьера в правительстве Сержа Саргсяна. До превращения Армении в парламентскую республику Карапетян занимал пост премьера (сентябрь 2016 — 9 апреля 2018 года).

После отставки премьер-министра парламентские фракции Армении в семидневный срок должны представить своих кандидатов на пост главы государства. Соответствующее положение зафиксировано в пункте третьем статьи 149-й Конституции Армении.

Фракции имеют право выдвигать собственных кандидатов. Глава правительства избирается большинством голосов депутатов Национального Собрания.

Вторая часть той же статьи определяет, что в случае, если премьер не будет избран, через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьера, в котором могут принимать участие кандидаты, которые имеют поддержку одной трети парламентариев. Если большинством голосов парламентариев премьер не будет избран, то Национальное Собрание распускается.

В случае отставки премьер-министра члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Напомним, 23 апреля Серж Саргсян подал в отставку с должности премьер-министра Армении. Такие действия объясняются массовыми протестами против его назначения, которые длятся уже 11-й день.