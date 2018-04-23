также в разделеМир
Названы имена 5 депутатов ПАСЕ, упомянутых в отчете о коррупции 24
Караджич обжалует 40-летний приговор Гаагского трибунала 15
Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз 47
На фоне массовых протестов премьер Армении подал в отставку 130
Лидера армянской оппозиции выпустили на свободу 39
К протестам в Армении присоединились военные 93
В РФ начали блокировать YouTube 32
У герцогини Кембриджской начались роды 70
В Армении возобновились акции протеста 57
В США голый мужчина застрелил в кафе четырех человек 67
Германия исключила возвращение РФ в G8 49
Гутерриш: ООН не может остановить войну в Сирии 32
Число жертв теракта в Кабуле возросло до 57 человек 27
В ПАСЕ подтвердили коррупцию со стороны Азербайджана 43
СМИ: США намерены оставить авианосец в Средиземном море 84
В Кабуле в результате теракта погибли более 30 человек 58
В Армении задержан лидер протестного движения, начался разгон митингующих 86
Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США 61

Исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал первый вице-премьер страны Карен Карапетян. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в понедельник, передает Armeniasputnik.

Ранее Карапетян был назначен на пост первого вице-премьера в правительстве Сержа Саргсяна. До превращения Армении в парламентскую республику Карапетян занимал пост премьера (сентябрь 2016 — 9 апреля 2018 года).

После отставки премьер-министра парламентские фракции Армении в семидневный срок должны представить своих кандидатов на пост главы государства. Соответствующее положение зафиксировано в пункте третьем статьи 149-й Конституции Армении.

Фракции имеют право выдвигать собственных кандидатов. Глава правительства избирается большинством голосов депутатов Национального Собрания.

Вторая часть той же статьи определяет, что в случае, если премьер не будет избран, через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьера, в котором могут принимать участие кандидаты, которые имеют поддержку одной трети парламентариев. Если большинством голосов парламентариев премьер не будет избран, то Национальное Собрание распускается.

В случае отставки премьер-министра члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Напомним, 23 апреля Серж Саргсян подал в отставку с должности премьер-министра Армении. Такие действия объясняются массовыми протестами против его назначения, которые длятся уже 11-й день

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги