также в разделеОбщество
Минобороны подготовило органы управления операцией Объединенных сил 14
Экс-главу Госпогранслужбы подозревают в незаконном обогащении 29
Угнанный у нардепа автомобиль нашли в Грузии 27
ФСБ заявляет о задержании в Крыму украинца 29
СБУ пришла с обысками в «Мотор Сич» 40
Климкин: В РФ проживают около трех миллионов украинцев 36
ДФС возобновила водоснабжение Авдеевки 31
«Миротворец» планирует передать ГПУ записи разговора Онищенко с россиянином 54
ОБСЕ выставит возле ДФС пункт наблюдения 35
Дежурил на блокпостах за еду: полицейским сдался еще один экс-боевик 48
СМИ: Холодницкий покрывал одиозного олигарха Бахматюка 70
СБУ задержала сотрудника предприятия Минобороны, шпионившего для РФ 91
В Украине объявлено штормовое предупреждение 1204
В Москве окончательно уничтожили Библиотеку украинской литературы 933
Джемилев: На территории Крыма размещены 6 ядерных боеголовок 81
ООН: К 2050 году население Украины сократится на 36% 76
Госдеп заявляет о нарушении прав человека в Украине 77
ООН заявляет о нехватке средств на гумпомощь Украине 78

В случае осложнения ситуации или принятия решения об освобождении оккупированной территории, численность украинских войск на Донбассе будет увеличена. Об этом в интервью BBC News Украина заявил министр обороны Степан Полторак.

«30 апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом», – отметил министр.

По его словам, министерство уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях».

«Были проведены учения и буквально во время разговора с вами (интервью состоялось 21 апреля. - Ред.) осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена», - сказал министр.

По словам Полторака, командующий Объединенных сил будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны - не только ВСУ, но и СБУ, милиции, Нацгвардии, пограничников.

Основная его задача - «освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины».

На вопрос о численности украинских сил на Донбассе, министр ответил, что «все будет зависеть от обстановки».

«Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно и количества, которое сегодня есть. Если будет ситуация осложняться или будет принято решение об освобождении территории - тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать», - сказал Полторак.

Напомним, Служба безопасности официально передала руководство антитеррористической операцией военным.

16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Антитеррористическая операция на востоке Украины будет переформатирована в операцию Объединенных сил 30 апреля 2018 года.

Смена формата АТО на ООС прописана в законе о реинтеграции Донбасса. Согласно этому закону, в районе конфликта главным теперь будет Объединенный оперативный штаб ВСУ. Он будет руководить силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции, которые привлекаются «к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях».  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги