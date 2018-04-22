Американское командование рассматривает возможность оставить в Средиземном море атомный авианосец «Гарри Трумен». Об этом сообщает Defence News со ссылкой на источники среди чиновников оборонного ведомства.

По их словам, подобный шаг может стать ответом на активность России в регионе, и будет соответствовать новой стратегии национальной безопасности, сообщает УНИАН.

Решение, как отмечается, еще не принято, но данный шаг обсуждается на самом высоком уровне командования.

План будет призван успокоить обеспокоенность союзников США в связи с тем, что они воспринимают как все более уверенное российское присутствие в регионе.

Авианосец также может выступить показательным напоминанием о недопустимости применения химического оружия против гражданских для сирийского президента Асада. «Трумен» проводил авиаудары по силам ИГИЛ в Сирии из Средиземного моря в 2016 году. В 2017 году его сменил авианосец «Джордж Буш».

Накануне сообщалось, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к выполнению задач в Средиземном море.

«Гарри Трумэн» в сопровождении ракетного крейсера «Норманди» и четырех эсминцев 11 апреля вышел из Норфолка в штате Вирджиния и отправился в «плановый поход» в район Ближнего Востока. Позднее к группе, которая будет действовать в зонах оперативной ответственности Шестого и Пятого флотов ВМС США, присоединятся еще два эсминца.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.