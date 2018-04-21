также в разделеМир
Полиция Армении пригрозила разогнать протестные акции 8
Британские спецслужбы установили подозреваемых в покушении на Скрипаля 34
В возрасте 28 лет скончался всемирно известный шведский ди-джей Avicii 33
Демпартия США обвинила штаб Трампа в сговоре с РФ 39
Протестующие вновь перекрывают движение в столице Армении 52
В Австрии столкнулись поезда: около 40 пострадавших 46
В РФ заговорили о прекращении авиасообщения с США 111
США обвинили РФ и Сирию в попытках скрыть следы химатаки 30
Асад отказался от французского ордена 57
Конец эры Кастро: Парламент Кубы избрал нового президента 138
Захарова: Великобритания – мировой рекордсмен по геноциду 52
SpaceX запустила в космос спутник для изучения экзопланет 24
В Ереване задержали 100 митингующих 31
В Сирии задержали причастного к терактам 11 сентября 50
СМИ назвали города, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын 51
Трамп назвал себя самым жестким антироссийским президентом 40
Великобритания: Путин участвовал в процессе создания «Новичка» 94
Госдеп: Российские наемники пытались атаковать силы США в Сирии 133

Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.

По словам Ким Чен Ына, у Пхеньяна больше нет необходимости в проведении таких испытаний, поскольку страна завершила создание ядерного оружия, сообщает Би-би-си.

Испытания замораживаются «с целью обеспечить экономический рост и мир на Корейском полуострове.

Решение было принято в пятницу на заседании центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи. Оно вступает в силу с 21 апреля.

В постановлении говорится также, что Северная Корея обещает не применять ядерное оружие, если для нее не будет угрозы, и обязуется «ни при каких обстоятельствах» не передавать ядерные технологии другим странам.

«Это очень хорошая новость для Северной Кореи и всего мира - большой прогресс. С нетерпением жду нашего саммита», - прокомментировал это событие в своем «Твиттере» президент США Дональд Трамп.

Напомним, КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.  

Ким Чен Ын в ходе встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что КНДР проведет денуклеаризацию Корейского полуострова при создании подходящих условий со стороны Южной Кореи и США. 

В апреле состоялась встреча госсекретаря США Майка Помпео с северокорейским лидером.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги