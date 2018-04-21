Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.

По словам Ким Чен Ына, у Пхеньяна больше нет необходимости в проведении таких испытаний, поскольку страна завершила создание ядерного оружия, сообщает Би-би-си.

Испытания замораживаются «с целью обеспечить экономический рост и мир на Корейском полуострове.

Решение было принято в пятницу на заседании центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи. Оно вступает в силу с 21 апреля.

В постановлении говорится также, что Северная Корея обещает не применять ядерное оружие, если для нее не будет угрозы, и обязуется «ни при каких обстоятельствах» не передавать ядерные технологии другим странам.

«Это очень хорошая новость для Северной Кореи и всего мира - большой прогресс. С нетерпением жду нашего саммита», - прокомментировал это событие в своем «Твиттере» президент США Дональд Трамп.

Напомним, КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

Ким Чен Ын в ходе встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что КНДР проведет денуклеаризацию Корейского полуострова при создании подходящих условий со стороны Южной Кореи и США.

В апреле состоялась встреча госсекретаря США Майка Помпео с северокорейским лидером.