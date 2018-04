Встреча госсекретаря США Майка Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном прошла очень гладко. Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

«Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла очень гладко и сложились хорошие отношения. Сейчас разрабатываются детали саммита. Денуклеаризация станет отличной вещью и для всего мира, и для Северной Кореи», – написал он.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!