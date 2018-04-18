также в разделеМир
В Армении шестой день продолжаются антиправительственные протесты 68
СМИ сообщают о тайной встрече Помпео и Ким Чен Ына 42
Саудовская Аравия готова ввести войска в Сирию 52
Посольство РФ: Под видом дезинфекции в Солсбери Лондон уничтожает улики 42
В Башкирии ученик устроил резню и пытался поджечь школу 38
Путин уже поздравил назначенного на фоне протестов Саргсяна 33
Вслед за Telegram в России могут заблокировать Facebook 19
Франция: Россия могла уничтожить доказательства химатаки в Сирии 127
Скончалась бывшая первая леди США Барбара Буш 175
В РФ заявили, что нашли химлабораторию сирийских повстанцев 164
Власти Британии: Яд для отравления Скрипалей был в жидкой форме 29
Несмотря на протесты, Саргсян стал премьер-министром Армении 55
Американский актер из фильма «Оно» найден мертвым у себя дома 56
Полиция задержала в Ереване уже 80 протестующих 39
Лидер армянской оппозиции объявил о начале «бархатной революции» 71
В Ереване задержали сына лидера протестного движения 69
В Ереване продолжились столкновения между полицией и протестующими 49
Страны G7 поддержали авиаудары США по Сирии 47

Встреча госсекретаря США Майка Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном прошла очень гладко. Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

«Майк Помпео встретился с Ким Чен Ыном в Северной Корее на прошлой неделе. Встреча прошла очень гладко и сложились хорошие отношения. Сейчас разрабатываются детали саммита. Денуклеаризация станет отличной вещью и для всего мира, и для Северной Кореи», – написал он.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что госсекретарь США Майк Помпео чуть более двух недель назад провел тайную встречу в Пхеньяне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.  

В марте северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США провести совместную встречу, и Дональд Трамп ответил, что принимает это предложение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги