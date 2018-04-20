также в разделеСпорт
Минспорта уточнило приказ о запрете на участие в турнирах в РФ 62
В преддверии ЧМ ФИФА начала расследование в отношении России 79
Усик: Бой может пройти в России, но тогда меня там не будет 68
Бой Усик - Гассиев перенесли на лето 69
Сборная Украины поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА 50
Новым президентом украинской Премьер-лиги иззбран швейцарец 75
УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за символики «ДНР» 79
Украинского тяжелоатлета поймали на допинге 69
Сегодня сборная Украины по футболу сыграет первый матч в году 74
НСК закрывается на два месяца для подготовки к финалу Лиги чемпионов 29
Польша решила бойкотировать ЧМ-2018 в России 113
Исландия допускает бойкот ЧМ-2018 в РФ 61
На ЧМ-2018 по футболу впервые используют видеопомощника арбитра 46
Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира WBC 128
Украинская сборная завоевала на Паралимпиаде-2018 22 медали 87
Украинцы завоевали еще 2 медали на Паралимпиаде-2018 69
Биатлонист Лукьяненко выиграл для Украины шестое «золото» Паралимпиады 122
Жданов подписал приказ о запрете ездить на соревнования в РФ 115

Бывший тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров уволен с поста главного тренера клуба «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия).

Как сообщается на сайте клуба, «Аль-Ахли» расторг контракт с Ребровым и уже выбрал нового тренера – тунисца Фатхи Аль-Джабаля.

Украинца уволили после того, как  команда заняла второе место в розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии, уступив титул «Аль-Хилялю».

Ребров тренировал Аль-Ахли с прошлого лета. Под его руководством команда пробилась в 1/16 финала Лиги чемпионов Азии, где сыграет с катарским «Аль-Саддом».

До этого в 2014-17 годах он возглавлял тренерский штаб киевского «Динамо», с которым за это время дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины.   

 

  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги