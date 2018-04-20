Бывший тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров уволен с поста главного тренера клуба «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия).

Как сообщается на сайте клуба, «Аль-Ахли» расторг контракт с Ребровым и уже выбрал нового тренера – тунисца Фатхи Аль-Джабаля.

Украинца уволили после того, как команда заняла второе место в розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии, уступив титул «Аль-Хилялю».

Ребров тренировал Аль-Ахли с прошлого лета. Под его руководством команда пробилась в 1/16 финала Лиги чемпионов Азии, где сыграет с катарским «Аль-Саддом».

До этого в 2014-17 годах он возглавлял тренерский штаб киевского «Динамо», с которым за это время дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины.