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Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров покидает тренерский штаб команды.

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, передает 112 Украина. 

Победа над одесским «Черноморцем» в последнем матче киевского «Динамо» в сезоне 2016/2017 стала последней для Реброва в статусе главного тренера.

«Мы определились с Игорем Михайловичем еще после нашего разговора. Сейчас нужно рассказать об этом. Мы пожали друг другу руки и дальше не будем продолжать сотрудничество. Я хотел бы поблагодарить команду, президента, который дал мне этот шанс, всех болельщиков, которые всегда нас поддерживали», — сказал Ребров. 

Ранее СМИ сообщили, что наиболее вероятным сменщиком Реброва в «Динамо» должен стать Александр Хацкевич.

Напомним, Сергей Ребров возглавил киевское «Динамо» в 2014 году, сменив на этом посту провалившегося Олега Блохина. Под руководством Реброва «Динамо» выиграло Кубок Украины, после чего тренер подписал полноценный контракт. При Реброве «Динамо» впервые с 2009 года сумело выиграть чемпионат Украины в 2015 году, добавив еще одну победу в Кубке. В 2016 году киевляне смогли защитить титул чемпионов.

В этом сезоне из-за явного ослабления команды «Динамо» не смогло навязать борьбу за титул «Шахтеру».

 

 
ForUm

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