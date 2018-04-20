На 71-м Каннском кинофестивале состоится мировая премьера нового фильма режиссера Сергея Лозницы «Донбасс», сообщает пресс-служба Госкино.
Отмечается, что лента станет фильмом открытия официальной программы фестиваля «Особый взгляд».
Сценарий фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях на востоке Украины. Картина состоит из серии эпизодов, которые расскажут реальные истории, произошедшие на оккупированных территориях.
«Донбасс» является копродукцией Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии. Проект ленты стал одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Госкино.
«Особый взгляд» является вторым по значимости конкурсом, поэтому мировая премьера ленты в рамках такой программы – это большая честь и широкие перспективы. Я рад, что в свое время особый взгляд на этот проект обратила Экспертная комиссия при Госкино и мы поддержали создание «Донбасса», - отметил глава Госкино Филипп Ильенко.
Выход «Донбасса» в украинский прокат запланирован на 2018-й год.
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