На 71-м Каннском кинофестивале состоится мировая премьера нового фильма режиссера Сергея Лозницы «Донбасс», сообщает пресс-служба Госкино.

Отмечается, что лента станет фильмом открытия официальной программы фестиваля «Особый взгляд».

Сценарий фильма основан на документальных материалах и рассказывает о событиях на востоке Украины. Картина состоит из серии эпизодов, которые расскажут реальные истории, произошедшие на оккупированных территориях.

«Донбасс» является копродукцией Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии. Проект ленты стал одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Госкино.

«Особый взгляд» является вторым по значимости конкурсом, поэтому мировая премьера ленты в рамках такой программы – это большая честь и широкие перспективы. Я рад, что в свое время особый взгляд на этот проект обратила Экспертная комиссия при Госкино и мы поддержали создание «Донбасса», - отметил глава Госкино Филипп Ильенко.

Выход «Донбасса» в украинский прокат запланирован на 2018-й год.