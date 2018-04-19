Министерство внутренних дел призывает Верховную Раду усилить ответственность за нарушение Правил дорожного движения, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникаций МВД.

Заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук заявила, что соответствующий законопроект «Об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» был одобрен Кабмином еще 10 ноября 2017 года и направлен в Верховную Раду. Однако до сих пор так и не рассмотрен профильным комитетом ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

По ее словам, законопроектом предлагали значительно усилить административную и уголовную ответственность за наиболее опасные нарушения ПДД, существенно расширить полномочия полиции и убрать законодательные пробелы, которые позволяли нарушителям избегать ответственности.

«За пьянство за рулем, за управление транспортом лицами, лишенными права управления, за значительные превышения скорости и повторные такие нарушения мы предлагаем существенно, в несколько раз, увеличить штрафы. Так же увеличить наказание за совершение уголовных преступлений. Но этот законопроект застрял в комитете ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Мы просим народных депутатов вернуться к рассмотрению предложенных нами изменений и принять их. Когда на одной чаше весов лежат все предложенные МВД новации, а на другой - человеческие жизни - здесь даже не может быть дискуссии по поводу того, что преобладает», - отметила Ковальчук.

Напомним, в начале ноябре МВД предложило законодательно ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч.

10 ноября 2017 года соответствующее постановление «О внесении изменений в Правила дорожного движения» было принято правительством. 1 января 2018 года оно вступило в силу.