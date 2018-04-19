На заседании Совета безопасности ООН постпред Великобритании при ООН Карен Пирс сообщила о последних обновлениях в расследовании отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает 112 Украина.

«Расследование ОЗХО подтвердило использование в Солсбери химического вещества «Новичок» военного предназначения. Его высшая концентрация была установлена на дверной ручке дома Скрипалей», - сказала Пирс.

Как и ранее британская лаборатория в Портон-Даун, в ОЗХО не смогли определить страну, в которой был создан «Новичок». Но постпред все равно заявила, что нет другого объяснения, кроме ответственности России за отравление Скрипалей.

«Только Россия имеет технические ресурсы и мотив для создания «Новичка». Она и ранее его производила, имеет возможность и сейчас», - сказала Пирс.

Постпред сообщила, что «Новичок» был произведен в СССР, затем в 2000-х годах президент Путин напрямую был вовлечен в химическую программу России и страна продолжила создание вещества в малых количествах.

Также Пирс опровергла обвинения главы МИД России Лаврова, что Скрипалей отравили химическим веществом BZ времен вьетнамской войны.

Постпред Великобритании не могла разглашать многое о здоровье Скрипалей, но тем не менее сообщила, что они находятся в разной степени сложности, но оба хорошо поддаются лечению.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь и впоследствии была выписана из больницы.