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МВД предлагает законодательно ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе заседания Кабмина, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди главных новаций МВД – ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч.

«Эта скорость не только установлена ​​в Европе и США, но и рекомендована по результатам масштабного исследования скорости реакции человека в экстремальной ситуации Всемирной организацией здравоохранения», - сказал Аваков.

«Простое сравнение: при скорости 60 км/ч – остановочный путь составляет 55 метров, а вероятность летального исхода при столкновении с пешеходом – 82%. Зато при скорости 50 км/ч - остановочный путь составит 40 метров, а вероятность летальных исходов снизится до 20%», - добавил министр.

Напомним, с начала года в Киеве произошло 35 тысяч дорожно-транспортных происшествий. 
ForUm

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