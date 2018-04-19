Примерно 40% украинской экономики находится в тени, а поэтому стандартные для развитых стран рецепты решения экономических проблем не действенны. Об этом заявил министр социальной политики Андрея Ревы, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

По его словам, детенизация на сегодняшнем этапе даст денег больше, чем результаты экономического роста. «Этот факт был доказан правительством в 2017 году. Весь фонд оплаты труда в 2016 году составил 584 миллиардов гривен, и Министерством экономического развития прогнозировался его рост на 82 миллиарда. Но Минсоцполитики заявило о заниженности этой цифры, и спрогнозировало возможность роста фонда на плюс 212 млрд. По факту фонд оплаты труда в 2017 году составил 796 млрд гривен. При 2,5 процентах экономического роста мы получили 212 млрд гривен в бюджет - откуда эти деньги? Ответ очень прост - эти деньги пришли из теневой экономики, в результате повышения минимальной зарплаты вдвое», - пояснил министр.

Рева отметил, что из этого факта нужно делать практические выводы. «Скажем, если сегодня за первый квартал недополучено 6 млрд гривен поступлений, а Министерство финансов говорит, что денег нет, то их никогда и не будет, если минимальные зарплаты не повысить», – заявил он.

По словам министра, сегодня существует мощное политическое лобби, которое, прикрываясь лозунгами о защите рыночных правил экономики, на самом деле отстаивает интересы теневиков, уничтожая таким образом и экономику, и право людей на достойное будущее.

«Мы должны наступать на теневую экономику, и не слушать тех, кто защищает теневиков. У теневой экономики существует колоссальное лобби, которое использует лозунги вроде «бизнес гибнет» и «все побегут в тень» - так они уже сегодня в тени! И, если мы хотим чтобы люди были защищены, чтобы они не были зависимы от, по сути, рабовладельцев не желавших платить работникам заработную плату «по-белому», тогда мы должны бороться с теневиками, и не бояться этой критики», - резюмировал Рева.

Как ранее сообщал ForUm, МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%.