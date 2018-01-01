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1 января вступило в силу постановление Кабинета Министров о снижении разрешенной скорости движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч.

Соответствующие изменения внесены в пункт 12.4 раздела 12 Правил дорожного движения (В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 60 км/ч). В частности, в документе заменены цифры 60 на 50 км/ч.

Напомним, в начале ноябре МВД предложило законодательно ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч. 

10 ноября соответствующее постановление «О внесении изменений в Правила дорожного движения» было принято правительством.
ForUm

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