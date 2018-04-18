Саудовская Аравия готова отправить своих военных в Сирию в составе международной коалиции во главе с США, если будет принято решение о ее расширении. Об этом заявил министр иностранных дел Адель аль-Джубейр, передает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«Мы обсуждаем с США с самого начала сирийского кризиса вопрос об отправке сил в Сирию», - сказал он на пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Эр-Рияде.

Он также подчеркнул, что ранее уже предлагал бывшему президенту США Бараку Обаме ввести войска в Сирию.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.