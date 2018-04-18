Военная прокуратура Центрального региона Украины разоблачила и задержала во время сбыта боеприпасов солдата-контрактника 1 отдельной танковой бригады ОК «Север». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Военнослужащий службы по контракту еще 4 апреля с целью незаконного обогащения, из корыстных побуждений, реализовал гражданскому лицу за 3200 гривен арсенал боеприпасов, а именно: 2 гранаты РГД-5, 3 гранаты Ф-1, и 138 патронов калибра 7,62 мм2, - говорится в сообщении.

Продолжая преступную деятельность, 17 апреля военный преступник реализовал два гранатомета: РПГ-18 и РПГ-26, за которые получил плату в сумме 18 600 гривен, однако сразу же был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержание проводилось следователями полиции и сотрудниками Управления СБ Украины в Черниговской области во время проведения негласных следственных (розыскных) действий в рамках осуществления досудебного расследования уголовного производства по ст. 263 ч. 1 Уголовного кодекса Украины по процессуального руководства военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона Украины.

По предварительной информации, учитывая прохождение подозреваемым службы в составе подразделений воинской части в зоне АТО, боеприпасы были доставлены именно с территории проведения операции.

Оружие, боеприпасы и денежные средства изъяты.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ст. 263 ч. 1 УК Украины и по дополнительной квалификации его действий по ст. 410 ч. 3 УК Украины, а также избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и наложения ареста на имущество.