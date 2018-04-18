Менее чем за два месяца до начала чемпионата мира по футболу Российский футбольный союз (РФС) оказался вовлеченным в скандал. Во вторник, 17 апреля, стало известно, что Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) начала расследование в отношении РФС в связи с предполагаемыми расистскими выкриками во время товарищеского матча Россия – Франция, состоявшегося 27 марта, сообщает DW.

Во время игры на стадионе в Санкт-Петербурге Усман Дембеле, Поль Погба и другие темнокожие французские игроки подверглись оскорблениям со стороны некоторых российских болельщиков. «Расизму нет места на футбольном поле», - заявила министр спорта Франции Лора Флессель.

В свою очередь офицер РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексей Смертин сообщил, что союз начал собственное расследование инцидента. Он выразил надежду на конструктивное сотрудничество всех сторон в разбирательстве. «Если вина этих людей будет доказана, то с большой долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России», - заявил Смертин.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.