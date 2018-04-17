Число протестующих, задержанных в Ереване по подозрению в совершении административных правонарушений, достигло 80. Об этом сообщает NEWS.am со ссылкой на пресс-службу полиции.

С утра 17 апреля полиция подвергла приводу группу манифестантов с перекрестка проспекта Маштоца и улицы Туманяна, улицы Гераци.

Напомним, демонстранты блокируют центр Еревана с 13 апреля.

16 апреля в Ереване массовая акция протеста переросла в столкновения митингующих с силами полиции.

Всего за медицинской помощью обратились 46 человек, шесть из них – полицейские.

17 апреля столкновения между полицией и участниками акции протеста в Ереване продолжились.

Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян заявил о начале «бархатной революции».