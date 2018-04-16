Европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) сообщило, что ни одна из 105 ракет, выпущенных войсками США, Великобритании и Франции по объектам по производству химических веществ в Сирии, не была сбита силами противовоздушной обороны России и Сирии.

Об этом говорится в сообщении на сайте американского ведомства, предает Европейская правда.

«Ни один из самолетов или ракет, принимавших участие в этой миссии, не были успешно поражены сирийскими силами ПВО и нет признаков того, что были развернуты российские системы ПВО», - говорится в сообщении.

Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе Кертис Скапаротти сообщил, что силы трех государств были интегрированы в течение планирования и выполнения операции.

«Удары были результатом тщательно организованного плана, который включал исключительную командную работу EUCOM и CENTCOM, а также их должностных активов, как и наших британских и французских партнеров. Была проявлена большая осторожность, чтобы гарантировать, что все цели были частью программы по химическому оружию», - отметил Скапаротти.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

В РФ объяснили, что не ответили на авиаудары США и их союзников, поскольку ни одна из выпущенных крылатых ракет не попала в зону ответственности ПВО группировки РФ в Сирии.