Житель Черниговской области, который бросил гранату в парке Киото в Киеве, задержан в рамках ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Поскольку мужчина получил осколочные ранения ног, он находится в больнице под охраной. По словам врачей, его состояние удовлетворительное. Установлено, что он ранее судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

21-летнего пострадавшего врачи прооперировали, его состояние стабильное.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям: по факту покушения на убийство (ст. 15, ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал ForUm, в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги предмет, похожий на гранату. От взрыва пострадал сам злоумышленник – 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с осколочными ранениями доставили в больницу.

Злоумышленник, бросивший гранату, является бойцом АТО.