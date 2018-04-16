Президент США Дональд Трамп хочет скорейшего возвращения американских воск из Сирии, заявила в понедельник, 16 апреля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Миссия США не изменилась, подчеркивает она, передает DW.

«Мы решили полностью уничтожить ИГ и создать условия, которые предотвратят возвращение группировки», - сказала Сандерс.

По ее словам, Вашингтон ожидает от союзников, что те возьмут на себя больше ответственности в военной и финансовой сферах для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала BFM TV уверял, что убедил Трампа в необходимости оставить американские войска в Сирии «на длительный период».

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

Сирийские СМИ сообщили, что пострадавших в результате ударов может быть до 6 человек.

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «агрессивных действий» США и их союзников в Сирии. Однако ее резолюция была отвергнута.