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Гражданин Украины Станислав Клых, приговоренный судом в Чечне к 20 годам лишения свободы, объявил голодовку. Он отбывает наказание в Верхнеуральской тюрьме и требует перевести его в другое учреждение ФСИН, сообщает Новая газета со ссылкой на письмо украинца.

«Я требую перевода в другое учреждение ФСИН – с этой целью отказываюсь от завтрака и обеда, могу сказать, что здешнюю еду, в отличие от той, что была в грозненском СИЗО, есть невозможно - она отвратительная», - пишет Клых.

По его словам, Киев не предпринимает необходимых усилий для того, чтобы обменять или освободить украинских граждан.

«Почти целый год с момента задержания консулы «не знали» о моем местонахождении, и только после прибытия в грозненский СИЗО стали меня навещать. Как я могу быть удовлетворен их «усилиями», если я до сих пор не дома?» - возмутился Клых.

Он также отрицает, что входил в «Правый сектор», заявив, что являлся членом Партии регионов.

«Поэтому прошу не считать меня в этой связи политзаключенным — в момент въезда в РФ я довольно лояльно (аполитично) относился к руководству Российской Федерации и российской политической системе, чего не скажешь о моих нынешних представлениях», - заявил он.

Напомним,  26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.
ForUm

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