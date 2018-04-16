Власти Великобритании рассматривает возможность введения новых санкций против российских бизнесменов, которые ведут дела на территории Соединенного Королевства. Как сообщает издание Sunday Times, которое ссылается на источники в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, конкретные ограничительные меры пока «взвешивают», передает Радио Свобода.

В публикации вспоминают Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, против которых США недавно ввели жесткие санкции, а также Романа Абрамовича, которому принадлежит английский футбольный клуб «Челси».

Премьер-министр британского правительства Тереза ​​Мэй подтвердила изданию, что сейчас изучают все аспекты действий, которые могут быть сделаны.

С января этого года британские государственные органы получили право интересоваться - откуда происходит капитал иностранного владельца недвижимости и активов. Если ответы на эти вопросы не удовлетворят государственных представителей, тогда на имущество владельца будет наложен арест.

Как сообщал ForUm, США 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.

С момента введения санкций российские миллиардеры потерялиболее 17 миллиардов долларов.