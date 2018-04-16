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Во время драки в парке возле станции метро «Лесная» в Киеве под ногами у людей взорвалась граната, сообщил руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов.

«Граната под ноги. Жесть в Киеве в парке Киото на метро «Лесная»: в ходе драки 5 человек пьяный боец АТО кинул людям под ноги гранату», - написал он в Facebook.

По словам Антонова, один из участников драки серьезно пострадал.

«Множественные осколочные ранения нижней части тела. Пострадал и атошник: в ходе задержания пару раз упал лицом в асфальт», – написал он.

 
ForUm

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