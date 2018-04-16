Победителем президентских выборов, которые прошли 15 апреля в Черногории, является, по предварительным данным, Мило Джуканович, который 6 раз возглавлял правительство этой страны и один раз был президентом. По данным Центра мониторинга выборов, он получил более 53% голосов, сообщает Радио Свобода.

Избирательные участки закрылись в 20 часов по местному времени. По предварительным данным, явка составила 58,6%.

После того, как Джуканович опустил свой бюллетень, он сказал, что надеется выиграть сразу, но при необходимости он «выигрывает во втором туре».

Джуканович только последние 2 года не занимал властной должности в этой балканской стране с населением около 640 тысяч человек.

Голосование на этих выборах было определяющим в вопросе, останется ли Черногория на прозападном курсе с перспективой членства в Европейском Союзе, или вернется в орбиту России.

Основной конкурент Джукановича – Младен Боянич – получил около 34,2% голосов. Его поддержало большинство оппозиционных партий страны, включая пророссийские группы, которые хотят заморозить членство Черногории в НАТО и провести референдум по этому вопросу, если бы оказались у власти.

После голосования в воскресенье 56-летний Джуканович заявил журналистам, что он уверен в несомненной победе.

«Я убежден, что Черногория подтвердит, что она твердо держится на пути европейского развития», - сказал он.

Всего за пост главы государства боролись семь кандидатов. Одна из особенностей этих выборов в том, что впервые на президентский пост претендовала женщина – Драґия Вуксанович, которую выдвинула оппозиционная Социал-демократическая партия.

За ходом голосования следили 2015 наблюдателей, из них 333 – иностранцы. Наблюдатели сообщали в течение дня о различных нарушениях, в том числе о попытках подкупа избирателей.

Если бы ни один кандидат не получил большинства голосов в первом туре, 29 апреля состоялся бы второй тур между двумя фаворитами.

Прежний президент Черногории Филип Вуянович пожелал своему преемнику закончить процесс интеграции в Европейский Союз, увеличить инвестиции, создать новые рабочие места, а также повысить уровень зарплат и пенсий.